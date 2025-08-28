PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kaffee, Süßigkeiten und Bargeld aus Firmenwagen gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14:45 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, wurde im Vogelerweg in Soest ein Firmenwagen einer Snackautomatenfirma aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter knackten das Schloss einer Hecktür und entwendeten mehrere Kartons mit Kaffee, mehrere Packungen Schokoriegel und einen Karton, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand, aus dem Fahrzeug.

Die Beute wurde mutmaßlich mit einer Sackkarre zu einem weiteren Fahrzeug transportiert, mit dem der oder die Täter flüchteten. Die Sackkarre wurde in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch zurückgelassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:35

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen

    Lippstadt (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Lea-Melina B. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Daniel Großert Telefon: 02921 - 9100 5311 ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:33

    POL-SO: Brand in Graben - Zeugen gesucht

    Werl (ots) - Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden am Dienstagvormittag nach Werl-Mawicke alarmiert. An einem Feldweg in der Nähe der Mawicker Straße brannte gegen 11:30 Uhr auf einer Fläche von etwa 3x2 Metern der Graben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Möglicherweise hatte eine unbekannte Person dort den Inhalt aus einer Feuerschale entsorgt, ohne dass dieser vollständig erloschen war. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren