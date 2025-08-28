Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kaffee, Süßigkeiten und Bargeld aus Firmenwagen gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14:45 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, wurde im Vogelerweg in Soest ein Firmenwagen einer Snackautomatenfirma aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter knackten das Schloss einer Hecktür und entwendeten mehrere Kartons mit Kaffee, mehrere Packungen Schokoriegel und einen Karton, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand, aus dem Fahrzeug.

Die Beute wurde mutmaßlich mit einer Sackkarre zu einem weiteren Fahrzeug transportiert, mit dem der oder die Täter flüchteten. Die Sackkarre wurde in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch zurückgelassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell