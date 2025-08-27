PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Kinderscooter - Polizei warnt vor illegaler Nutzung im Straßenverkehr

Kreis Soest (ots)

Immer häufiger stellen Polizeibeamte fest, dass Kinder im öffentlichen Verkehrsraum mit elektrisch betriebenen Kinderscootern unterwegs sind, die Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h erreichen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung solcher Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr verboten ist.

Zulässig sind maximal 6 km/h

Elektrische Kinderscooter dürfen im öffentlichen Verkehrsraum nur betrieben werden, wenn ihre bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit maximal 6 km/h beträgt - vergleichbar mit elektrisch angetriebenen Kinderautos. Schnellere Modelle sind dort nicht erlaubt und dürfen lediglich auf privatem Gelände genutzt werden.

Eltern machen sich strafbar

Lassen Eltern ihre Kinder dennoch mit einem schnelleren Scooter im öffentlichen Raum fahren, können sie sich strafbar machen. In solchen Fällen leitet die Polizei ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Hohe Unfall- und Haftungsgefahr Die Benutzung von schnellen Scootern durch Kinder birgt erhebliche Gefahren:

   - Erhöhtes Unfallrisiko - Kinder können sich selbst schwer 
     verletzen oder andere gefährden.
   - Haftungsprobleme - Im Falle eines Unfalls kann es vorkommen, 
     dass die Versicherung den Schaden nicht übernimmt. Eltern müssen
     dann unter Umständen selbst für teure Schäden an anderen 
     Fahrzeugen, Personen oder Eigentum aufkommen.
   - Ferner liegt der weitere Straftatbestand "Verstoß gegen das 
     Pflichtversicherungsgesetz als Fahrzeugführer" und als 
     Elternteil "Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz als 
     Fahrzeugführer als Halter/Erwerber" sowie zusätzliche 
     Bußgeldtatbestände vor.

Polizei rät: Bedienungsanleitung genau prüfen Beim Kauf von Kinderscootern sollten Eltern unbedingt die Bedienungsanleitung und das Kleingedruckte lesen. Dort ist oft vermerkt, dass die Geräte höhere Geschwindigkeiten erreichen können. Außerdem sollten Eltern sich vorab über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Hinweis der Polizei:

"Wir appellieren an alle Eltern, ihre Kinder zu schützen und sich über die rechtlichen Vorschriften zu informieren. Schnelle Kinderscooter gehören nicht in den öffentlichen Straßenverkehr - die Gefahren sind erheblich."

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zur Berichterstattung zu dieser Pressemeldung gerne genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

