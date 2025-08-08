PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach geflohenem Rollerfahrer - Geschädigter gesucht

Montabaur (ots)

Am 08.08.2025 gegen 14:40 Uhr beabsichtigte eine Streife der PI Montabaur einen mit drei Personen besetzten Roller in der Werkstraße von Montabaur zu kontrollieren. Zwei Mitfahrer stiegen sofort ab und rannten weg. Der Rollerfahrer entzog sich in der dortigen Baustelle über den Gehweg der Kontrolle und flüchtete. Bei seiner Flucht wurde ein Fußgänger gefährdet, der dem Rollerfahrer ausweichen musste. Der Geschädigte ist namentlich nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Hessen, konnte von der Polizei bereits ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

