POL-PDMT: Allendorf. Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer auf der B 274

Allendorf (ots)

Am Donnerstag, 07. August, wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades gegen 19:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der "Schliem" schwer verletzt. Der junge Mann befuhr die Schliem in Fahrtrichtung Zollhaus und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

