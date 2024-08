Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Griesheim (ots)

Kriminelle haben in der Nacht zum Mittwoch (28.8.) den Bauhof sowie Büroräume der Stadtwerke ins Visier genommen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter wischen 18 Uhr am Dienstag und circa 6.30 Uhr am nächsten Morgen auf das Gelände in der Straße "Am Bahnhof". Hier durchsuchten sie unter anderem mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

