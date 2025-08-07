PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Wied (ots)

Am Dienstagnachmittag den 05.08.2025 gegen 13:15 Uhr touchierte in der Lindenstraße in Wied ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit einem Sattelzug ein dortiges Straßenschild mit der Aufschrift "Lindenstraße". Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich des flüchtigen Sattelzuges nimmt die Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

