POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Nistertal (ots) - Am Dienstag, den 05.08.25 gegen 20:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L281/K61 in der Gem. Nistertal zu einem Vorfahrtsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die L281, von der Hornisterstraße in Nistertal kommend, und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Enspel zu passieren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden ...

mehr