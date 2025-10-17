PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Verfahren gegen Verursacher eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Donnerstag, 16. Oktober 2025, gegen 11:30 Uhr, ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 21-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen auf der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Stedinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Wittekindstraße musste er bei Rot auf dem rechten Fahrstreifen halten. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, bog der 21-Jährige mit seinem Kleinwagen vom rechten Fahrstreifen nach links in Richtung Bahnhof ab. Dabei kollidierte er mit dem 50-jährigen Motorroller-Fahrer aus Delmenhorst, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war und den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Stedinger Straße queren wollte.

Der 50-Jährige kam nach dem Aufprall zu Fall. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der 21-jährige Autofahrer zeigte im Gespräch mit Beamten der Polizei Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein durchgeführter Test zeigte dann auch den möglichen Konsum von Marihuana an. Er war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

