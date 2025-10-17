Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Großenkneten, OT Ahlhorn - Brand eines Doppelhauses im Kasinowald

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand eines Doppelhauses in Ahlhorn geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Brandursachenermittler haben den Brandort in der Straße "Kasinowald" aufgesucht. Aufgrund der aufgefundenen Spurenlage und anhand der Aussagen der Bewohnerinnen und Bewohnern wird der Brand auf einen Defekt an einem Durchlauferhitzer im Badezimmer zurückzuführen sein.

+++ Pressemitteilung von Dienstag, 14. Oktober 2025 +++

Am 14.10.2025, gegen 13:50 Uhr, wurde der Feuerwehr der Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, im Kasinowald gemeldet. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache der Dachstuhl der rechten Doppelhaushälfte (Endhaus) in Brand.

Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um insgesamt drei aneinandergereihte Doppelhäuser, die wiederum baulich miteinander verbunden sind (leicht versetzt).

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die betroffene Doppelhaushälfte in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses konnte durch die Feuerwehren nicht verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die jeweiligen Bewohner nicht im Objekt. Zu Personenschäden ist es daher nicht gekommen.

Beide Brandobjekte sind nicht mehr bewohnbar.

Die Straße "Kasinowald" wurde im Bereich des Brandortes für den Zeitraum des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt.

+++ Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Oldenburg +++ https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172811/6137668

