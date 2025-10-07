Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall beim Einbiegen ++ Stelle - Radfahrer bei Dooring-Unfall verletzt ++ Neu Wulmstorf - Verbotene Böller sichergestellt

Seevetal/Hittfeld (ots)

Unfall beim Einbiegen

Auf der Hittfelder Landstraße kam es gestern, 6.10.2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 12:45 Uhr wollte ein 73-jähriger Mann mit seinem BMW von der Bürgermeister-Reichel-Straße aus nach links in die Hittfelder Landstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 67-jährigen Mannes, der mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Harburg unterwegs war. Im Einmündungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Stelle - Radfahrer bei Dooring-Unfall verletzt

Auf der Straße Uhlenhorst hat sich am Montag, 6.10.2025, ein Dooring-Unfall ereignet. Eine 59-jährige Frau hatte ihren Wagen gegen 08:35 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und die Fahrertür geöffnet, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 46-jähriger Fahrradfahrer, der gerade die Straße Uhlenhorst entlangfuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Rad in die Fahrertür. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Neu Wulmstorf - Verbotene Böller sichergestellt

Am Montag, 6.10.2025, gegen 19:00 Uhr, meldete ein Zeuge laute Knallgeräusche aus dem Bereich des Schulsees. Beamte suchten die Örtlichkeit auf und trafen auf einen 15-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter. Bei dem Jugendlichen fanden die Beamten insgesamt 98 sogenannte "Polenböller", deren Benutzung in Deutschland aufgrund der stärkeren Sprengkraft für Privatpersonen gänzlich verboten ist. Die Böller wurden sichergestellt und werden der Vernichtung zugeführt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell