Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streit zwischen Kindern führt zu Streit zwischen Eltern ++ Buchholz - Fahrraddieb erwischt ++ Jesteburg - Fahrräder aus Geschäft gestohlen ++ Stelle - PKW-Aufbrüche, Polizei sucht Zeugen

Winsen (ots)

Streit zwischen Kindern führt zu Streit zwischen Eltern

Am Sonntag, gegen 15:50 Uhr, wurde die Polizei zum Spielplatz in der Astrid-Lindgren-Straße gerufen. Zunächst war es dort offenbar zu einem Streit zwischen vier Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren gekommen. Dabei sollen sie sich auch beleidigt und geschlagen haben. In der Folge fingen einzelne Mütter an, sich gegenseitig zu beleidigen und zu bedrohen. Zwischen zwei Vätern kam es schließlich auch noch zu wechselseitigen Körperverletzungen. Die Polizei sorgte für Ruhe und leitete mehrere Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.

Buchholz - Fahrraddieb erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag, 5.10.2025, gegen 18:25 Uhr, wie ein Mann sich im Bereich einer Bushaltestelle an der Hamburger Straße an einem abgeschlossenen E-Bike zu schaffen machte und das Schloss mit einer Zange aufbrach. Beamte trafen den 41-jährigen noch vor Ort an. Das Fahrrad wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

Jesteburg - Fahrräder aus Geschäft gestohlen

In der Straße Am Stubbenhof haben Diebe am vergangenen Wochenende zahlreiche Fahrräder und Zubehör aus einem Ladengeschäft gestohlen. Am Sonntag, 5.10.2025, bemerkte ein Zeuge das leere Schaufenster und eine offensichtlich aufgebrochene Eingangstür und alarmierte die Polizei.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 2.10.2025, 18:30 Uhr und dem 5.10.2025, 10:00 Uhr. Die Täter hatten nach dem Aufbrechen der Eingangstür diverse Fahrräder und Zubehör aus dem Geschäft gestohlen. Für den Abtransport der Beute dürften die Täter einen Kleintransporter oder einen LKW benutzt haben. Zeugen, denen entsprechende Ladetätigkeiten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Stelle - PKW-Aufbrüche, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 27. auf den 28.9.2025 ist im Lerchenweg ein PKW aufgebrochen worden. In der Folgenacht (29./30.9.2025) traf es einen PKW in der Straße Uhlenhorst. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Tankkarten und Bargeld.

Aufgrund der Nähe geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Möglicherweise haben sich der oder die Täter auch andere Fahrzeuge in Auffahrten und auf Grundstücken angeschaut. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die möglicherweise Aufnahmen von verdächtigen Personen auf ihren Überwachungskameras haben.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04174 668980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell