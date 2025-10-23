Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden Tresor mit Schmuckgegenständen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober 2025) kam es zwischen 09:10 Uhr und 19:45 Uhr an der Triftstraße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Die Täter entwendeten einen Tresor, in welchem sich Schmuckgegenstände (Ringe, Ohrringe, Ketten) befunden hatten, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell