Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Stemmhammer eines Minibaggers entwendet: Zeugen gesucht

Kranenburg (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Oktober 2025), 16:50 Uhr und Dienstag (21. Oktober 2025), 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter den Stemmhammer eines Minibaggers. Der Bagger war im Bereich einer Baustelle an der Nimweger Straße in Kranenburg abgestellt, als unbekannte Täter den Stemmhammer entwendeten. Wie sich die Täter mit dem Diebesgut von der Örtlichkeit entfernten, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

