POL-KLE: Rees - Pkw mit auffälliger Delle in der Heckklappe entwendet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Oktober 2025), 22:36 Uhr und Dienstag (21. Oktober 2025), 08:20 Uhr kam es an der Sahlerstraße in Rees zur Entwendung eines Pkws. Das Fahrzeug, ein weißer VW Van (Modell: T6), war am Fahrbahnrand der Sahlerstraße abgestellt und trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-LZ89. Der weiße Van wies zudem eine auffällige Delle in der Heckklappe auf und hatte auf der Beifahrerseite eine Reling um Markisen zu befestigen.

Zeugenhinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

