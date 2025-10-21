PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Außenspiegel an abgestellten Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Oktober 2025), 14:30 Uhr und Dienstag (21. Oktober 2025), 08:15 Uhr kam es an der Friedensstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde eine abgestellte graue Mercedes A-Klasse am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Als die 37-jährige Halterin des Wagens von der Beschädigung erfuhr, informierte diese die Polizei, weil sich der andere Unfallbeteiligte von der Örtlichkeit entfernt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

