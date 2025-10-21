PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw kollidiert mit Straßenbaum: 21-jähriger Verkehrsteilnehmer verstirbt an der Unfallörtlichkeit

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (21. Oktober 2025) kam es gegen 07:40 Uhr an der Wankumer Straße (L140) in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Wachtendonk befuhr mit einem dunklen 3er BMW die Straße in Fahrtrichtung Wachtendonk und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum, wodurch der Mann aus seinem Auto geschleudert wurde und sich schwere Verletzungen zuzog. Der 21-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Unfallörtlichkeit, an welcher das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt wurde, war bis in die frühen Nachmittagsstunden gesperrt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

