Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Weeze (ots)

Am Dienstag (1. Juli 2025) kam es zwischen 15:35 Uhr und 15:40 Uhr am Cyriakusplatz in Weeze zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter männlicher Täter entwendete dabei Kosmetikartikel (u.a. Herrendüfte und Rasierer) mit niedrigem dreistelligem Wert. Der Täter, welcher bei der Tat videografiert wurde, steckte die Wertgegenstände in eine mitgeführte Papiertüte und verließ den Drogeriemarkt. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/183751

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell