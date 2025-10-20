PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schwarzes Pedelec aufgefunden: Kripo sucht Eigentümer(in)

POL-KLE: Emmerich - Schwarzes Pedelec aufgefunden: Kripo sucht Eigentümer(in)
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (12. Oktober 2025) wurde gegen 09:20 Uhr am Uferbereich des Industriehafens in Emmerich ein schwarzes Trekkingfahrrad sichergestellt. Nach aktuellem Stand vom heutigen Montag (20. Oktober 2025) konnte das eBike der Marke "Victoria" noch niemandem zugeordnet werden, weshalb sich die Kripo an die Öffentlichkeit wendet und fragt: Wer ist der Eigentümer oder kann weitere sachdienliche Angaben zum eBike oder seinem Besitzer machen?

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

