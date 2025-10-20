Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - VW Polo beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Im Zeitraum von Samstag (18. Oktober 2025), 23:00 Uhr und Sonntag (19. Oktober 2025), 09:30 Uhr kam es an der Sandstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Halter eines silbernen VW Polo hatte den Wagen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Beeker Straße abgestellt, als dieser durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Fahrerseite (Außenspiegel bis Heckstoßstange) beschädigt wurde. Der Mann aus Emmerich verständigte die Polizei, während sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

