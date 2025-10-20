Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Radfahrer kollidiert mit Pkw und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rees-Millingen (ots)

Am Freitag (17. Oktober 2025) kam es gegen 14:28 Uhr im Einmündungsbereich Anholter Straße / Schaffeld in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem silbernen KIA Ceed die Anholter Straße in Fahrtrichtung Millinger Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Herrenfahrrad den linksseitigen Radweg in dieselbe Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der Ecke Anholter Straße/ Schaffeld fuhr der bisher unbekannte männliche Verkehrsteilnehmer auf die Anholter Straße und beabsichtigte diese in Fahrtrichtung der Straße Schaffeld zu überqueren. Dabei übersah der Mann, aus bisher ungeklärter Ursache, den heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer aus Wesel. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 28-Jährige nach rechts aus und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Trotz des Ausweichmanövers streifte der Radfahrer den Pkw, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 28-jährige Mann aus Wesel blieb unverletzt, während am Pkw leichter Sachschaden entstand. Nachdem der Mann aus Wesel sowie ein unbeteiligter Zeuge dem unbekannten Mann helfen wollten, entfernte sich dieser mit dem Fahrrad von der Unfallörtlichkeit und konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 60 bis70 Jahre alt - ca. 170 bis 180 cm groß - braune Basecap - hellbraune Jacke - blaue Jeans - sprach deutsch

Die Polizei Emmerich sucht im Rahmen der Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell