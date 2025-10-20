Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Abgestelltes Kleinkraftrad entwendet: Zeugen gesucht

Rees-Millingen (ots)

Am Sonntag (19. Oktober 2025) kam es zwischen 07:10 Uhr und 10:10 Uhr an der Örtlichkeit "Zur Leopoldshütte" in Rees zur Entwendung eines Kleinkraftrads. Dieses war auf einem Stellplatz abgestellt, mit dem Lenkradschloss gesichert und trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "235CIG". Als die 39-jährige Halterin aus Rees den Diebstahl bemerkte, informierte Sie die Polizei.

Zeugen melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell