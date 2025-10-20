PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Einfamilienhaus: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16. Oktober 2025), 08:30 Uhr und Freitag (17. Oktober 2025), 22:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Grüner Weg" in Uedem zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchten in diesem mehrere Räume. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

