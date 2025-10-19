Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Samstag, den 18.10. gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Kranenburg mit seiner blauen Suzuki die Bundesstraße 9 in Kranenburg-Wyler aus Richtung Niederlande kommend in Richtung B 504. Circa 200m hinter der Landesgrenze auf deutschem Gebiet fuhr er gegen eine Querungshilfe auf der Fahrbahn und stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte in der Folge mit dem Pkw der entgegenkommenden 67-jährigen PKW-Fahrerin, die mit ihrem blauen Mitsubishi in Richtung Niederlande fuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde der Kradfahrer so erheblich verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Unfallstelle blieb für die Zeit der Unfallaufnahme für beide Richtung voll gesperrt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz benachrichtigt.

