Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Telefonbetrüger im Kreis Kleve erfolglos

Bürger reagierten richtig

Schockanrufe gingen ins Leere

Kreis Kleve (ots)

Am Donnerstag (16. Oktober 2025) war der Kreis Kleve wieder einmal Ziel von Telefonbetrügern, die mit der Masche "Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte" vorrangig ältere Menschen um ihr Hab und Gut bringen wollten. In den bisher neun bekanntgewordenen Fällen in Rees, Kleve, Goch, Kevelaer und Issum vergewisserten sich die Angerufenen jedoch bei ihren Angehörigen, ob sie wirklich einen Unfall verursacht hatten, erkundigten sich bei ihrer Polizeiwache nach dem Sachverhalt oder aber legten einfach auch! Klasse gemacht, genau so sollte man reagieren! Unter dem Link

https://kleve.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-schockanrufe-enkeltrick

finden Sie weitere Informationen zu den Tricks und Maschen der Telefonbetrüger und wie man sich dagegen schützt! Ihre Polizei im Kreis Kleve. (sp)

