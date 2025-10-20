PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Terassentür beschädigt: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein und entwenden Schmuck

Straelen (ots)

Am Samstag (18. Oktober 2025) kam es zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr am Sanddyck in Straelen zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten Schmuck (eine genauere Benennung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich), bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

