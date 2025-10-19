POL-KLE: Kennzeichen an Pkw entwendet
Emmerich am Rhein (ots)
Im Zeitraum vom 16.10.2025, 19:00 Uhr bis zum 17.10.2025, 08:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw Opel Vectra die beiden amtlichen Kennzeichen KLE-QF483. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls an der Einmündung Diepe Kuhweg/Karolingerstraße abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder dem Verbleib der beiden Kennzeichen bitte an die Polizei in Emmerich am Rhein unter Telefon 02822-7830.
