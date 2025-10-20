POL-KLE: Goch - Zwei Spielekonsolen entwendet: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht
Goch (ots)
Am Samstag (18. Oktober 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Königstraße in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein oder mehrere Täter verschafften sich über ein Fenster eines Mehrfamilienhauses Zutritt zu einer Wohnung. Dort entwendeten die Täter zwei Spielekonsolen (Hersteller: Sony) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
