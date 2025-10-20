PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Spielekonsolen entwendet: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht

Goch (ots)

Am Samstag (18. Oktober 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Königstraße in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein oder mehrere Täter verschafften sich über ein Fenster eines Mehrfamilienhauses Zutritt zu einer Wohnung. Dort entwendeten die Täter zwei Spielekonsolen (Hersteller: Sony) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 08:26

    POL-KLE: Uedem - Einbruch in Einfamilienhaus: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Uedem (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (16. Oktober 2025), 08:30 Uhr und Freitag (17. Oktober 2025), 22:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Grüner Weg" in Uedem zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und durchsuchten in diesem mehrere Räume. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 15:58

    POL-KLE: Kennzeichen an Pkw entwendet

    Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum vom 16.10.2025, 19:00 Uhr bis zum 17.10.2025, 08:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw Opel Vectra die beiden amtlichen Kennzeichen KLE-QF483. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls an der Einmündung Diepe Kuhweg/Karolingerstraße abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder dem Verbleib der beiden Kennzeichen bitte an die Polizei in Emmerich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren