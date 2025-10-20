Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte Täter beschädigen die Tür einer Lagerhalle und entwenden einen Gabelstapler: Die Kripo nimmt Ermittlungen auf

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Freitag (17. Oktober 2025) kam es zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr an der Groenlandstraße in Emmerich zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine Tür einer Lagerhalle, verluden einen abgestellten gelben Gabelstapler (Hersteller: Hyster) auf einen mitgeführten Anhänger und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell