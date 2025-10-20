PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich

Goch (ots)

Am Samstag (18. Oktober 2025) kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr an der Gartenstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Nutzer eines weißen VW Transporters hatte den Wagen in einer Parkbucht an der Gartenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde das Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren