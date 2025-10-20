Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich

Goch (ots)

Am Samstag (18. Oktober 2025) kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr an der Gartenstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Nutzer eines weißen VW Transporters hatte den Wagen in einer Parkbucht an der Gartenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde das Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei Kleve sucht Zeugen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell