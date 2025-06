Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Fahrzeugbrand auf Autobahnbrücke - PM 1

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Um kurz vor 12:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der BAB 5 am Autobahnkreuz Walldorf gemeldet. Nach ersten Erkenntnisse steht derzeit auf der Brücke über die BAB 6 ein LKW-Auflieger im Vollbrand. Das Fahrzeug war auf der BAB 5 von Karlsruhe in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen. Durch den Brand kommt es derzeit zu einer massiven Rauchentwicklung. Die BAB 6 in Richtung Heilbronn sowie die BAB 5 in beide Fahrtrichtung sind derzeit gesperrt. Es ist mit Rückstau zu rechnen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

