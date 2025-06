Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dieb gibt sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch erhielt gegen 15 Uhr eine Seniorin aus der Weylstraße in Mannheim-Wohlgelegen Besuch von einem Mann, der sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters ausgab. Dieser behauptete, dass er dringend in die Wohnung der Frau müsse. Hilfsbereit ließ die Frau den Mann in ihre Räumlichkeiten. Der nutzte aber die Freundlichkeit aus und stahl in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel der Seniorin. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Der Tatverdächtige wird als 30-35 Jahre alt und ungefähr 190 cm groß beschrieben. Er war schlank, hatte braune kurze Haare und ein Drei-Tage-Bart. Er trug Jeans und ein dunkelblaues Hemd. Er sprach akzentfreies Deutsch. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem westeuropäischen Phänotyp.

