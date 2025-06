Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L546, Motorradfahrer beteiligt - PM Nr. 2

Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Donnerstag auf der L546 bei Sankt Leon-Rot zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin die L546 aus Richtung L628 kommend in Fahrtrichtung BAB 6. Kurz vor einer Linkskurve setzte sie zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der die linke Fahrzeugseite des BMW den 57-jährigen Mann auf seinem Motorrad der Marke BMW erfasste.

Der Motorradfahrer zog sich eine schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Fußverletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die BMW-Fahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später durch eine Streifenbesatzung in Sankt Leon festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell