Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Auto

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin parkte ihr Auto am Dienstagnacht gegen 23 Uhr im Robinienweg ab. Am Mittwochmorgen informierte ein Nachbar die Seniorin, dass ihre Autotüren geöffnet seien. Beim Nachschauen, stellte sie fest, dass an den geöffneten Türen keine Aufbruchspuren zu sehen waren und Habseligkeiten unter anderem eine Sonnenbrille und eine Sporttasche im Gesamtwert von 800 Euro fehlten. Das zuständige Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und des Diebstahls machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.Nr.: 06222/ 5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell