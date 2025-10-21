Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt

Kranenburg-Niel (ots)

Am Montag (20. Oktober 2025) gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der Kranenburger Straße im Ortsteil Niehl ein Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann aus Mook en Middelaar (NL) war auf dem Geh- und Radweg der Kranenburger Straße (B504) in Richtung Kranenburg unterwegs. Auf Höhe des Kartenspielerwegs bog er nach ersten Erkenntnissen unvermittelt nach links ab und fuhr auf die Fahrbahn der B504. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi Space Star einer 18-jährigen aus Kleve, die die Kranenburger Straße in gleicher Richtung befuhr. Die junge Frau versuchte nach ersten Erkenntnissen noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz erlitt der Pedelecfahrer schwere Verletzungen, es bestand Lebensgefahr. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die 18-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens.

Das Pedelec und der PKW wurden sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz informierte gemeinsam mit niederländischen Polizeibeamten die Angehörigen des 78-Jährigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das hinzugerufene VU-Team der Kreispolizeibehörde Kleve war die B504 bis etwa 21:15 Uhr komplett gesperrt. (cs)

