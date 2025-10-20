Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Trunkenheitsfahrt endet vor Baum

PKW fängt Feuer, Fahrer flüchtet zunächst

Kleve (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Oktober 2025) ereignete sich auf der Römerstraße ein Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus Kleve war gegen 03:30 Uhr in einem BMW X5 auf der Gruftstraße in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts in die Römerstraße ab, kollidierte beim Abbiegevorgang aber mit einem Baum auf einem Gehweg neben der Fahrbahn. Zeugen gaben an, der Wagen sei zuvor Schlangenlinien gefahren, zudem seien Flammen am Fahrzeug zu erkennen gewesen. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum vergrößerte sich der Brand. Der unverletzt gebliebene Fahrer stieg aus und flüchtete nach Angaben der Zeugen über die Brabanter Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Flüchtigen nach kurzer Fahndung in der Nähe antreffen. Ein freiwillig bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein positives Ergebnis, dem 39-Jährigen wurde daher auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der beschädigte BMW, dessen Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde, wurden sichergestellt. Durch das Feuer erlitt auch ein am Unfallort geparkter Kia Rio einen Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell