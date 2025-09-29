Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Anhänger beschädigt und abgehauen + Unfall nach Alkoholfahrt + in Gaststätte eingebrochen + Promillefahrt endet mit Unfall

LAHN-DILL-KREIS

Dietzhölztal-Straßebersbach: Anhänger beschädigt und abgehauen

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einem schwarzen 3-er BMW Touring. Der BMW-Fahrer fuhr am vergangenen Mittwoch (24.09.2025) auf der Hauptstraße (L1571) von Rittershausen kommend in Richtung Ewersbach. In Höhe der Hausnummer 169 rammte er einen am Straßenrand abgestellten Anhänger. Sowohl der Anhänger als auch dem schwarze 3-er wurden beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden am Stema-Anhänger mit 5.000 Euro. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall gegen 20:05 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer geben? Wer kann Hinweise zu dem 3-er Touring E90 / E91, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, geben? Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß an der vorderen rechten Fahrzeugseite, an der Stoßstange und dem Scheinwerfer, stark beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger- Unfall nach Alkoholfahrt

In der Nacht zu Sonntag (28.09.2025) war eine 36-Jährige in ihrem Peugeot von Allendorf in Richtung Haiger unterwegs. Gegen 03:20 Uhr kam sie auf der B277 in Höhe einer Firma nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, anschließend gegen den Mast eines Schilderbaums und kam in der Folge in dem Stabmattenzaun der dortigen Firma zum Stehen. Der graue 206 wurde beschädigt. Die aus Herborn stammende Fahrerin verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Für die unter Alkoholeinfluss stehende Frau folgte eine Blutentnahme. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Gesamtunfallschaden wird mit 7.700 Euro beziffert.

Solms-Albshausen: in Gaststätte eingebrochen

Zwischen 23:00 Uhr am Freitag (26.09.2025) und 10:30 Uhr am Samstag (27.09.2025) brachen Unbekannte in eine Gaststätte im Laubacher Weg ein. Sie drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein, brachen mehrere Spielautomaten auf und stahlen das Geld heraus. Aus einer Geldkassette ließen sie Münzgeld und mehrere Schlüssel mitgehen. Der Schaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar- Promillefahrt endet mit Unfall

Mit über zwei Promille setzte sich am Samstagvormittag (27.09.2025) 42-Jähriger hinter das Steuer seines Seats und fuhr los. Am Karl-Kellner-Ring wollte der Seat-Fahrer gegen 10:25 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen rechts neben ihm fahrenden Ford Fiesta und touchierte diesen. An beiden Autos entstand Sachschaden, den die Polizei mit 4.500 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 42-jährigen Wetzlarer. Er musste mit zur Wache. Dort folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Auf den Wetzlarer kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

