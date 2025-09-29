Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: 17-jährige Vermisste aus Langgöns wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Giessen (ots)

Langgöns: Vermisste wieder da

Bezug zur Meldung vom 14.07.2025, 00:34 Uhr

Die seit dem 14.07.2025 vermisste S. aus Langgöns ist wieder da. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Fotos der ehemaligen Vermissten in den Online-Portalen n zu löschen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

