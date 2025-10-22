Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Geldern-Kapellen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Oktober 2025), 16:00 Uhr und Dienstag (21. Oktober 2025), 13:45 Uhr kam es am Schanzfeld in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten eine Tür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer möglichen Entwendung von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell