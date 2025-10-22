Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallbeteiligte lässt sich Personaldaten geben und entfernt sich von der Örtlichkeit: 34-jährige Pedelecfahrerin verletzt sich leicht

Goch (ots)

Am Dienstag (21. Oktober 2025) kam es gegen 08:15 Uhr im Einmündungsbereich Hervorster Straße / Borsigstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 34-jährige Frau aus Goch befuhr mit Ihrem Pedelec die Hervorster Straße in Fahrtrichtung Asperden. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte eine bislang unbekannte weibliche Verkehrsteilnehmerin aus der Borsigstraße kommend nach rechts auf die Hervroster Straße abzubiegen und Ihre Fahrt dort fortzusetzen. Die Frau übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrerin und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch den Zusammenstoß stürzte die Gocherin zu Boden und verletzte sich leicht, während am Pedelec Sachschaden entstand. Die unbekannte Verkehrsteilnehmenden stieg aus Ihrem Fahrzeug, einem silberfarbenen Pkw, und ließ sich die Personaldaten der Gocherin geben. Anschließend entfernte sich die Frau von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die 34-jährige Gocherin sucht die Polizeidienststelle in Goch auf, meldete die Verkehrsunfallflucht und konnte die Fahrerin des silberfarbenen Pkws wie folgt beschreiben:

- weiblich - ca. 60 bis 70 Jahre alt - korpulente Figur - weiße Jacke - Brille

Die Polizei Kleve sucht im Rahmen der Ermittlungen nach der Pkw-Fahrerin und weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

