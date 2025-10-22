Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Täter nach Raub auf Discounter flüchtig

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (21. Oktober 2025) gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Raub in der Filiale eines Discounters an der Straße Am Portenhövel. Mit einem vorgehaltenen Messer und einer Brechstange forderten zwei unbekannte männliche Täter kurz vor Ladenschluss von den zwei Angestellten, die sich noch in dem Geschäft befanden, die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchteten die beiden mit ihrer Beute in noch nicht bekannter Höhe aus der Filiale in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter des Discounters, ein 29-Jähriger und eine 60-Jährige, blieben unverletzt, standen aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger

- Ca. 1,80m groß - Bekleidung: blaue Jeans, weiße Schuhe, dunkle Mütze, Sonnenbrille, dunkles Halstuch vor dem Mund, Handschuhe

2. Tatverdächtiger

- Eher schmächtige Statur - Dunklerer Hauttyp - Bekleidung: komplett schwarz gekleidet, dunkle Mütze, Sonnenbrille, dunkles Halstuch vor dem Mund, Handschuhe

Die Männer sprachen deutsch mit süd- oder osteuropäischem Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden auch Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raub verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer war eventuell kurz vor Schließzeit als Kunde/Kundin in dem Discounter und hat die beschriebenen Männer gesehen? Wem ist in der Nähe der Filiale ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell