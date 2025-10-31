Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Farbschmierer auf frischer Tat gestellt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein Mann auf, der um Mitternacht am Quadrat L 15 ein Gebäude beschmierte. Der 21-Jährige nutzte einen hellblauen Permanentmarker, um die Fassade einer Bankfiliale zu verunstalteten. Der Farbschmierer lief, nachdem er die Polizei bemerkt hatte, in Richtung der Bismarckstraße davon, wo er von der Streife kontrolliert wurde. An seiner linken Hand war hellblaue Farbe erkennbar. Wie hoch der von ihm verursachte Schaden ist, bedarf der weiteren Abklärung. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell