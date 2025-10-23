PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Peine (ots)

91-Jährige angefahren

Peine, Allensteiner Straße, 18.10.2025 von 09:30 Uhr bis 10:10 Uhr

Als eine 91-jährige Frau mit ihrem Rollator die Allensteiner Straße überquerte, wurde sie von einem hellen Pkw angefahren. Der/die Fahrer/-in des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der/die geflüchtete Unfallverursacher/-in war zuvor rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt des Carl-von-Ossietzky-Platzes auf die Allensteiner Straße gefahren. Dabei stieß der Pkw gegen die 91-Jährige. Die Frau stürzte daraufhin auf die Straße und war nicht in der Lage selbstständig aufzustehen. Ein vorbeifahrender Radfahrer fand die verletzte 91-Jährige und setzte den Notruf ab. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins Klinikum Peine. Hinweise werden von der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

