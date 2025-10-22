PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

Vechelde / Ilsede (ots)

Diebstahl von Geldbörsen

Vechelde, Bodelschwingstraße, 21.10.2025 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr Ilsede, Eichstraße, 21.10.2025 gegen 14:30 Uhr

Während ein 83-Jähriger in einem Supermarkt in Vechelde einkaufte, entwendete ihm die unbekannte Täterschaft die Geldbörse. Im Anschluss versuchte die Täterschaft mit der erlangten EC-Karte Geld vom Konto des Mannes abzuheben. Dies misslang jedoch aufgrund der fehlerhaften PIN-Eingabe. Die Bank setzte den 83-Jährigen über den Abhebeversuch von seinem Konto in Kenntnis. In der entwendeten Geldbörse waren neben seinen Dokumenten auch Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags, welches der/die Täter erbeuteten. Ähnlich erging es kurze Zeit später einer 62-jährigen Frau in einem Supermarkt in Ilsede. Eine unbekannte Täterschaft entwendete ihre Geldbörse aus der am Einkaufswagen hängenden Tragetasche. Die Geschädigte sperrte ihre Bankkarte umgehend. Ihr entstand dennoch ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei weist daraufhin, Geldbörsen am Körper zu tragen und nicht in einer Tasche, welche im Einkaufswagen steht oder an diesem hängt.

Hinweise sind jeweils an die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 oder an die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

