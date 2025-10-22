PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Verkauf eines vermeintlichen Lkw

Salzgitter-Bad, Heinrich-von-Stephan-Straße, 15.10.2025 von 15:00 Uhr bis 21.10.2025, 11:00 Uhr

Ein 38-Jähriger hatte über eine Internetplattform einen Lkw erworben. Bei der Abholung des Lkw stellte sich heraus, dass die angegebene Firma nicht im Besitz dieses Lkw ist. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen könnte es sich um ein gefälschtes Inserat gehandelt haben. Eine Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verkäufer des Lkw war nicht mehr möglich. Der 38-Jährige hatte den Lkw zuvor bezahlt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Betrugs ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

