POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.10.2025

Anlagebetrug

Wolfenbüttel, 17.07.2025 bis 23.09.2025

Auf einer Internetseite wurde ein 64-Jähriger aus Wolfenbüttel auf verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage aufmerksam. Kurz nachdem er sich angemeldet und seine Personalien samt Telefonnummer angegeben hatte, kontaktierte ihn ein Unbekannter über den Messenger WhatsApp. Dieser wies den 64-Jährigen an, sich eine App zu installieren und sich ebenfalls dort anzumelden. Dieser Aufforderung kam der 64-Jährige gutgläubig nach. Zunächst investierte er vermeintlich einen niedrigen dreistelligen Betrag und erhielt etwas später knapp die Hälfte des Geldes als Rendite auf sein Konto zurück. Wenige Stunden später musste der Wolfenbütteler jedoch feststellen, dass vier- und fünfstellige Beträge von seinem Konto abgebucht worden. Der 64-Jährige hatte dem Unbekannten zuvor Fotos von seinem Personalausweis zukommen lassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei rät vor diesem Hintergrund, niemals Fotos von persönlichen Ausweisdokumenten an Fremde zu verschicken. Lassen Sie sich nicht auf Investitionen ein, die Sie per Messenger zugeschickt bekommen.

