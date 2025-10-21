PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Unfallflucht mit Folgeunfall

Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 20.10.2025 gegen 14:30 Uhr

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Berliner Straße. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Renault Twingo aus einer Parklücke vom Fahrbahnrand aus an. Sie beabsichtigte hierbei in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Straße zu wenden. Die 28-Jährige stieß daraufhin mit ihrem Pkw in die Fahrerseite des Twingos. Die 51-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz danach kam der Twingo von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Eingangstür eines Restaurants. Der Grund dafür könnten technische Mängel des Fahrzeugs gewesen sein. Der Renault Twingo wurde zunächst durch die eingesetzten Beamten/-innen sichergestellt. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Twingo-Fahrerin beschädigte außerdem ein Umleitungsschild, den Bordstein sowie Möbel und die Außenfassade des Restaurants. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 38.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:46

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

    Hohenhameln (ots) - Diebstahl von Diesel Hohenhameln, Landesstraße 479 / Bundesstraße 494, 17.10.2025 von 15:00 Uhr bis 20.10.2025, 07:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft beging zunächst die frei zugängliche Baustelle zwischen der L 479 und der B 494. Anschließend brachen sie mittels unbekannten Gegenstands, die durch ein Vorhängeschloss gesicherte Tankstelle des ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:30

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.10.2025

    Destedt (ots) - Pedelec entwendet Destedt, Elmstraße, 19.10.2025 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft trennte das Fahrradschloss eines angeschlossenen Pedelecs auf und entwendete dieses. Der Geschädigte stellte sein Pedelec der Marke Giant an der Wegbeschilderung am Feldrand in der Verlängerung der Elmstraße in Destedt ab und sicherte dies mit ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:20

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

    Lengede (ots) - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss Woltwiesche, Meescheweg, 20.08.2025 gegen 10:20 Uhr Auf einem Feldweg in Richtung des Friedhofs Woltwiesche ging eine 56-jährige Frau an einem Mann mit zwei kniehohen schwarzen Hütehunden vorbei. Einer der Hunde hatte sie angesprungen und in die Wade gebissen. Dadurch zog sich die 56-Jährige ein Hämatom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren