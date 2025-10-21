Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Unfallflucht mit Folgeunfall

Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 20.10.2025 gegen 14:30 Uhr

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Berliner Straße. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Renault Twingo aus einer Parklücke vom Fahrbahnrand aus an. Sie beabsichtigte hierbei in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Straße zu wenden. Die 28-Jährige stieß daraufhin mit ihrem Pkw in die Fahrerseite des Twingos. Die 51-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz danach kam der Twingo von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Eingangstür eines Restaurants. Der Grund dafür könnten technische Mängel des Fahrzeugs gewesen sein. Der Renault Twingo wurde zunächst durch die eingesetzten Beamten/-innen sichergestellt. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Twingo-Fahrerin beschädigte außerdem ein Umleitungsschild, den Bordstein sowie Möbel und die Außenfassade des Restaurants. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 38.000 Euro.

