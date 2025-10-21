Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.10.2025

Destedt (ots)

Pedelec entwendet

Destedt, Elmstraße, 19.10.2025 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft trennte das Fahrradschloss eines angeschlossenen Pedelecs auf und entwendete dieses. Der Geschädigte stellte sein Pedelec der Marke Giant an der Wegbeschilderung am Feldrand in der Verlängerung der Elmstraße in Destedt ab und sicherte dies mit einem Fahrradschloss. Hierbei handelte es sich um ein 0,5 cm dickes Stahlschloss. Dieses ist augenscheinlich mit unbekanntem Werkzeug glatt durchtrennt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell