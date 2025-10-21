Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.10.2025

Wittmar (ots)

Unfall zwischen Pkw und Fußgänger mit anschließender Unfallflucht

Wittmar, Kreisstraße 27, 19.10.2025 gegen 21:00 Uhr

Eine 27-jährige Fußgängerin ging auf der Kreisstraße 27 von Groß Biewende in Richtung Wittmar, als ihr ein Pkw entgegenkam und sie touchierte. Die Frau ging mit ihrem Hund auf der linken Straßenseite mit dem Licht ihrer Handytaschenlampe entlang. Ein entgegenkommender Kleinwagen in Schwarz fuhr so nah an ihr vorbei, dass dieser gegen ihr rechtes Schienbein stieß. Der oder die Fahrzeugführer/-in setzte seine/ihre Fahrt einfach fort in Richtung Groß Biewende. Die 27-Jährige erlitt eine leichte Fraktur im rechten Wadenbein sowie eine Abschürfung am Schienbein. Hinweise sind an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 zu richten.

