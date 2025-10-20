PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.10.2025

Edemissen (ots)

Diebstahl von Kupferleitungen

Edemissen, Eltzer Drift, 16.10.2025 von 17:10 Uhr bis 17.10.2025, 15:00 Uhr

Aus einem Abrissgebäude entwendete die unbekannte Täterschaft verbaute Kupferleitungen der Heizungsanlage. Zur Tatzeit war das Objekt mit einem Bauzaun sowie dem Grundstückszaun umfriedet. Das Gebäude selbst war nicht verschlossen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise sind an die Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 976480 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

