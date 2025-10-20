Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.10.2025

Vechelde (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Vechelde, Im Kirchfelde, 17.10.2025 von 16:00 Uhr bis 19.10.2025, 13:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft trennte mit unbekanntem Gegenstand den Maschendrahtzaun eines Umspannwerkes auf und verschaffte sich somit Zugang zum Gelände. Außerdem öffneten sie gewaltsam Türen, um ins Innere eines Gebäudes und eines Baucontainers zu gelangen. Dort entwendete die unbekannte Täterschaft Diesel aus Baufahrzeugen, Kupferkabel sowie Werkzeuge. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 zu richten.

