POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.10.2025 für den Bereich Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.10.2025 für den Bereich Salzgitter

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Museumstraße Samstag, 18.10.2025, gegen 00:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin führt er seinen PKW unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

