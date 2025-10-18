PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.10.2025 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Museumstraße Samstag, 18.10.2025, gegen 00:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin führt er seinen PKW unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

